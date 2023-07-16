16.07.2023 | 15:12

Сегодня, 17 июля, отмечается День основания морской авиации Военно-морского флота Российской Федерации. Праздничная дата была установлена в 1996 году.

17 июля для нее выбрали из-за события, которое случилось в этот день в 1916-м. Тогда над Балтийским морем русские летчики на четырех гидросамолетах М-9 авианосного судна «Орлица» вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами и одержали победу.

А еще сегодня неофициальный праздник у русских этнографов. Он отмечается в честь дня рождения великого антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

Кроме того, 17 июля - Всемирный день эмоджи, или смайликов, как привыкли их называть россияне. Его отмечают с 2014 года. У этого события даже есть свой сайт, где всех желающих приглашают присоединиться к торжеству.

17 июля произошло несколько важных исторических событий. В 1918 году в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Спустя 80 лет, в 1998-м, в этот же день их останки были перезахоронены. В 1942 году начался первый этап Сталинградской битвы. А в 1955-м в США открылся первый Диснейленд.

В народном календаре 17 июля - Андрей Налива. Православные христиане в этот день вспоминают иконописца Андрея Рублева. К этому времени на Руси в полях наливались озимые культуры.

Наши предки в Андреев день смотрели на листья деревьев: если среди них появлялись желтые, ждали ранней осени.

Именины сегодня отмечают Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор и Федот.

17 июля, кроме Николая Миклухо-Маклая, родились прозаик и драматург Борис Лавренев, актер и продюсер Дональд Сазерленд, композитор, народный артист России Алексей Рыбников и федеральный канцлер Германии в 2005-2021 гг. Ангела Меркель.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: важных решений сегодня лучше не принимать. Зато в этот день хорошо советоваться с родными и близкими: они подскажут, как избежать проблем или найти выход из непростой ситуации.