16 июля - Международный день змеи

15.07.2023 | 09:34

Сегодня, 16 июля любители экзотики могут отметить Международный день змеи. На Востоке змея - символ мудрости. А еще чешуйчатые регулируют численность грызунов. Цель праздника - рассказать человеку как можно больше о змее, чтобы он мог правильно вести себя при встрече с ней.

Не все змеи, обитающие на территории Пензенской области, безопасны. Врачи советуют остерегаться гадюк. От их укусов с мая по июль этого года пострадали 16 человек. Пациентам помогли в токсикологическом отделении.

16 июля в России отмечается День металлурга. Поздравить следует тех, кто связан с черной или цветной металлургией: доменщиков, сталеваров, прокатчиков, литейщиков, кузнецов и других. Принимают добрые пожелания и благодарность горняки, добывающую руду, ведь без нее невозможно производство металла.

В Перу нынче проводят фестиваль в честь чтимой святой девы Кармен де Чинчи, которая считается покровительницей метисов. В Перу, как и в других странах Латинской Америки, многие девочки носят имя Кармен.

В истории 16 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1054 году случился раскол христианской церкви, в 1748-м Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон сохранения материи, а в 1945-м на полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире ядерный взрыв.

16 июля родились киноактриса Барбара Стэнвик, полярный исследователь Руаль Амундсен, писатель-фантаст Роберт Шекли, певцы Григорий Лепс и Леонид Агутин.

В народном календаре 16 июля поминают верных христиан Мокия и Марка, которых казнили, пытаясь заставить поклоняться идолам. В этот день в деревнях на Руси люди торопились скосить сено до начала сезона дождей. При этом смотрели, как ведут себя насекомые: если они вьются кругами - быть хорошей погоде на неделю.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил и Филипп.

Убывающая луна - в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня удается все намеченное. Полезно будет заняться садом, огородом, провести время в кругу близких людей. Сегодня следует быть в приподнятом и светлом настроении.