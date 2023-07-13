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14 июля приготовим варенье из малины и крыжовника

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14 июля в России нет официальных праздников. Но если сегодня вас дома ждет немытая посуда, то это повод отметить Международный день хаоса и беспорядка. Настало лучшее время для генеральной уборки.

В истории 14 июля 1099 года участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима, в 1896-м на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде показали и представили первый русский автомобиль, в 1903-м ввели в эксплуатацию Транссибирскую магистраль, а в 1946-м вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание», ставшее руководством для нескольких поколений матерей.

14 июля родились французский кардинал Джулио Мазарини, русский поэт Гавриил Державин, американский писатель Ирвинг Стоун, шведский кинорежиссер Ингмар Бергман, автор серии книг о волшебнике Изумрудного города Александр Волков и 38-й президент США Джеральд Форд.

Сегодня православная церковь вспоминает двух бессребреников-братьев Козьму и Дамиана. В народном календаре этот день назывался Кузьмой и Демьяном, или летними Кузьминками, на которые собирали малину и крыжовник, чтобы после приготовить варенье и компоты. Считалось, что малиновое варенье, сделанное в Кузьминки, будет невероятно вкусным.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Тихон.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не поддаваться на провокации и не лезть в чужие дела. Также это не лучший день для принятия серьезных решений.

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