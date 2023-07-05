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6 июля обменяемся поцелуями с любимыми и друзьями

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6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Придумали его в Великобритании, а пару десятков лет назад Организация Объединенных Наций утвердила этот праздник.

Люди целуются и в знак уважения, и в знак примирения, даже совершают ритуал поцелуя с врагами - в знак открытости и прозрачности намерений. В некоторых культурах троекратный поцелуй в щеку является обязательной частью приветствия.

6 июля проводятся различные конкурсы, приуроченные к празднику. Популярнейший из них - состязание на самый долгий поцелуй.

В истории 6 июля известно тем, что именно в этот день в 1785 году Конгресс США постановил назвать американскую валюту долларом. В 1885-м впервые была испытана на человеке вакцина против бешенства, а в 1957-м познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни.

В 1994 году 6 июля на экраны в США вышел фильм «Форрест Гамп».

По народному календарю 6 июля - Аграфена Купальница. Для предков это было время обрядов, примет и гаданий.

На Аграфену все жители деревни купались и мылись, используя собранные травы: считалось, что они обладают особенной целебной силой.

Ночью отправлялись в лес на поиски цветущего папоротника. Примета гласит: если его найти, можно получить способность предсказывать будущее и видеть спрятанные в земле клады.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав и Федор.

6 июля были рождены российский император Николай I, русский поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф, мексиканская художница Фрида Кало, русский и французский художник Марк Шагал, российская оперная певица Тамара Синявская, 43-й президент США Джордж Буш (младший) и американский актер Сильвестр Сталлоне.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодняшние события будут отражать вас самих. Важно не поддаться чужому влиянию. Серьезные дела лучше отложить.

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