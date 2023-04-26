27 апреля - День парламентаризма в России

26.04.2023 | 12:45

В четверг, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма. Дата выбрана неслучайно: 27 апреля (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской империи, первый демократический институт в истории страны. Госдума стала нижней палатой парламента, а верхней - Госсовет.

Изначально праздник должны были отмечать 18 марта, потому что именно в этот день в 1990 году состоялось заседание Верховного совета России. Однако историки указали, что парламентаризм в стране намного старше, и дату выбрали другую.

Сегодня парламент России (Федеральное Собрание) состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации.

27 апреля отмечается День специальных частей внутренних войск МВД РФ. Люди, относящиеся к этим частям, охраняют важные гособъекты, места, где проводятся специальные работы, а еще сопровождают грузы. В этот день служащим вручают подарки и награды.

Если у вас есть родственники или друзья, которые работают вахтовым методом, то вы можете поздравить и их с профессиональным праздником, хоть и неофициальным, Днем вахтовика.

27 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1908 году фигурное катание впервые включили в программу Олимпийских игр, в 1961-м был основан Советский фонд мира, а 1965-м в США появились одноразовые подгузники для младенцев.

В этот день родились американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе, 18-й президент США Улисс Симпсон Грант, популярный советский комедийный артист Евгений Моргунов, российская теннисистка Динара Сафина, детский врач и общественный деятель Леонид Рошаль и актер Александр Лазарев - младший.

В народном календаре 27 апреля отмечено как Мартын Лисогон. Крестьяне верили, что в этот день лисы покидают старые норы, в которых провели зиму, и начинают рыть себе новые убежища. Считалось, что в первые дни после переселения хитрые хищники настолько неосторожны, что их можно ловить голыми руками.

Однако с учетом ситуации по бешенству в современных условиях не стоит пытаться это делать. Лисы - основные носители вируса.

27 апреля именины отмечают Александр, Антон, Валентин, Иван и Мартин.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что это день перемен, а значит, нужно быть готовым ко всему.