24 апреля - Международный день солидарности молодежи

23.04.2023 | 08:28

24 апреля известно как Международный день солидарности молодежи. Впервые его отметили в 1957 году. Раньше праздновали с размахом: проводились молодежные съезды, концерты и другие мероприятия с тщательно продуманной программой, призванные продемонстрировать стремление нового поколения объединить усилия в борьбе за свои права и решение важнейших проблем. С течением времени пафос сошел на нет, но и сейчас этот день отмечается, как правило, по инициативе различных молодежных и общественных организаций.

Также 24 апреля известно и как День защиты лабораторных животных. Сегодня во всем мире развивается движение против вивисекции. Первоначально это делали лишь зоозащитные организации нескольких стран. Сотни животных - мышей, крыс, кроликов, собак и обезьян - мучаются и погибают в лабораториях, на них проводят опыты, испытывают новые лекарства и химические вещества, их строение изучают будущие медики и ветврачи. В этот день противники вивисекции проводят просветительские акции, чтобы напомнить о братьях наших меньших, страдающих в научных целях по воле человека.

С 24 апреля начинается Всемирная неделя иммунизации. Она проводится по инициативе ВОЗ, чтобы привлечь внимание людей к прививкам как профилактической мере, которая способна уберечь от многих инфекций. По данным ВОЗ, иммунизация ежегодно предотвращает от 2 до 3 млн случаев гибели от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. В России сейчас увеличилось число заболевших корью, и медики советуют привиться от этого заболевания.

24 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1671 году выдали царским воеводам и вскоре казнили Степана Разина, в 1682-м в Пустозерске был сожжен глава старообрядчества Аввакум, в 1800 году основана Библиотека конгресса США, а в 1833-м в Америке запатентовали газированную воду.

В этот день родились российский социолог и политолог Юрий Левада, американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, французский модельер Жан-Поль Готье и российская гимнастка Ирина Чащина.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон: считалось, что на это число приходится пик половодья. Дождь на Антипа предвещал грибной год, а заморозки говорили об изобилии груздей.

Именины сегодня отмечают Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь уверяет, что сегодня получится с блеском отстаивать свои убеждения. Успех придет к тем, кто уверен в нем и решительно добивается своего. В этот день лучше отказаться от употребления мяса и пить травяные отвары.