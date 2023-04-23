Сетевое издание|18+|Понедельник|24 апр 2023|01:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Не забудь!

24 апреля - Международный день солидарности молодежи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


24 апреля известно как Международный день солидарности молодежи. Впервые его отметили в 1957 году. Раньше праздновали с размахом: проводились молодежные съезды, концерты и другие мероприятия с тщательно продуманной программой, призванные продемонстрировать стремление нового поколения объединить усилия в борьбе за свои права и решение важнейших проблем. С течением времени пафос сошел на нет, но и сейчас этот день отмечается, как правило, по инициативе различных молодежных и общественных организаций.

Также 24 апреля известно и как День защиты лабораторных животных. Сегодня во всем мире развивается движение против вивисекции. Первоначально это делали лишь зоозащитные организации нескольких стран. Сотни животных - мышей, крыс, кроликов, собак и обезьян - мучаются и погибают в лабораториях, на них проводят опыты, испытывают новые лекарства и химические вещества, их строение изучают будущие медики и ветврачи. В этот день противники вивисекции проводят просветительские акции, чтобы напомнить о братьях наших меньших, страдающих в научных целях по воле человека.

С 24 апреля начинается Всемирная неделя иммунизации. Она проводится по инициативе ВОЗ, чтобы привлечь внимание людей к прививкам как профилактической мере, которая способна уберечь от многих инфекций. По данным ВОЗ, иммунизация ежегодно предотвращает от 2 до 3 млн случаев гибели от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. В России сейчас увеличилось число заболевших корью, и медики советуют привиться от этого заболевания.

24 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1671 году выдали царским воеводам и вскоре казнили Степана Разина, в 1682-м в Пустозерске был сожжен глава старообрядчества Аввакум, в 1800 году основана Библиотека конгресса США, а в 1833-м в Америке запатентовали газированную воду.

В этот день родились российский социолог и политолог Юрий Левада, американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, французский модельер Жан-Поль Готье и российская гимнастка Ирина Чащина.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон: считалось, что на это число приходится пик половодья. Дождь на Антипа предвещал грибной год, а заморозки говорили об изобилии груздей.

Именины сегодня отмечают Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь уверяет, что сегодня получится с блеском отстаивать свои убеждения. Успех придет к тем, кто уверен в нем и решительно добивается своего. В этот день лучше отказаться от употребления мяса и пить травяные отвары.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте