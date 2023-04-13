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14 апреля - Великая пятница у православных

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В пятницу, 14 апреля, россияне могут вместе с жителями Индии отметить начало солнечного нового года.

В этот день они собираются на берегу Ганга, чтобы совершить ритуальные омовения - такая традиция пензенцам подойдет навряд ли. Зато можно украсить свой дом цветами и гирляндами. Непривычно? Да! Зато отвлечет от тягостных мыслей.

У православных христиан сегодня Великая пятница, когда вспоминают смерть Христа, снятие его тела с креста и погребение. Это день строгого поста: верующим нельзя есть ничего.

14 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1801 году Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах, в 1848-м в России был учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью, в 1927-м в шведском городе Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль Volvo, в 1929-м в Монте-Карло провели первый Гран-при Монако - один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формула-1», а в 1961-м указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено почетное звание «Летчик-космонавт СССР».

В этот день родились государственный деятель, инициатор аграрной реформы в России Петр Столыпин, живописец Виктор Борисов-Мусатов и писатель Денис Фонвизин.

В народном календаре 14 апреля - Марья Пустые Щи. К этому времени у крестьян обычно иссякал запас капусты, и о густых щах приходилось забыть. Хозяйки варили зеленые щи с первыми, едва показавшимися на свет листиками крапивы и щавеля. Крестьяне приговаривали: «Щи - хоть порты полощи».

Именинники 14 апреля Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня очень удачный день для старта любого важного дела, лучше не упускать возможность. Если же все валится из рук из-за плохого настроения, хорошо будет заняться спортом. Физическая нагрузка поможет справиться со стрессом.

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