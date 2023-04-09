10 апреля пообщаемся с братьями и сестрами

09.04.2023 | 08:31

Если у вас есть брат или сестра, воспользуйтесь моментом и найдите время для общения с родственниками. Потому что сегодня, 10 апреля, в разных странах мира празднуют День братьев и сестер. По этому случаю принято дарить им подарки, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьей дома.

10 апреля у православных христиан Великий Понедельник, начало Страстной недели. Она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа, его страданиям на Кресте, смерти и погребению. Страстную неделю следует проводить в строжайшем воздержании и усердной молитве, а также в подвигах добродетели, милосердия.

10 апреля произошло несколько знаменательных исторических событий. Так, в 1710 году впервые в истории в Англии был принят закон об авторском праве. В 1832-м в России были введены звания почетных граждан для лиц недворянского происхождения. А в 1981-м, в канун 20-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина, в Москве открылся Музей космонавтики.

В этот день родились американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер, советские поэты Всеволод Рождественский и Белла Ахмадулина, российский политический деятель Григорий Явлинский и американский актер Стивен Сигал.

В народном календаре 10 апреля - Иларион Выверни Оглобли. Наши предки подмечали, что если снег и долежал до Илариона, то уж в этот день обязательно начинал таять. Поэтому сани убирали на хранение.

Именины сегодня у Василия, Ивана, Ил(л)ариона, Ильи, Николая и Степана.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что настало благоприятное время для совместного решения вопросов, обретения новых знакомств и укрепления старых связей. Рекомендуется общаться с близкими людьми, единомышленниками, это принесет удовольствие и поможет в понимании важных вещей. Также сегодня наилучший день для голодания, поста. Духами лучше не пользоваться и не выбирать их.