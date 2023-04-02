3 апреля - день рождения мобильного телефона

02.04.2023 | 08:41

Сегодня есть отличный повод для того, чтобы собрать друзей и от души пообщаться, потому что 3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. Это неофициальный праздник, но, несмотря на свой веселый характер, он был создан с серьезными намерениями.

Идея организовать его появилась после выхода фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта. Повествование заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти праздник, объединяющий человечество. Роман увидел свет в 1995 году, а уже в 1996-м в США отметили первый Всемирный день вечеринки.

Также 3 апреля считается днем рождения мобильного телефона. В 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер сделал первый звонок по такому аппарату. Он поговорил со своим знакомым из конкурирующей компании Bell Laboratories, заявив, что разговаривает по мобильному телефону. Аппарат, по которому звонил Мартин Купер, отличался от тех, что в те годы устанавливали в автомобили. Агрегаты в машинах весили более 13 кг, а Купер звонил с устройства весом чуть меньше 900 г. Это был настоящий технологический прорыв.

3 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1860 году в США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони-экспресс», в 1879-м София была провозглашена столицей Болгарии, в 1933-м советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку, в 1973-м компания IBM представила разработку штрихкода, а в 1976-м состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар».

В народном календаре сегодня Кирилл Катаник. Этот день считался последним, когда можно было скатиться на санках с гор, а потом их убирали до лучших времен.

Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Яков.

3 апреля родились писатель и сценарист Юрий Нагибин, дважды лауреат премии «Оскар» киноактер Марлон Брандо, актеры Алек Болдуин и Эдди Мерфи.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня все возвращается на круги своя. Чтобы вырваться из круга проблем, необходимо поработать над собой. Позвольте себе небольшой отдых: посетите бассейн, спа-салон. В пищу принимайте полезные продукты.