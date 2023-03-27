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28 марта вспомним добрым словом изобретателя стиральной машины

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Сегодня, 28 марта, самое время задуматься о весне, убрать подальше зимнюю одежду и подготовить более легкую. Для большой стирки сейчас самые благоприятные дни.

Но, прежде чем загрузить вещи в бак стиральной машины, скажите спасибо американцу Натаниэлю Бриггсу из Нью-Гемпшира за незаменимую и старательную помощницу - стиральную машину. Именно он 226 лет назад, 28 марта 1797-го, запатентовал первую конструкцию для стирки - деревянный ящик с подвижной рамой. С тех пор эта дата считается днем рождения стиральной машины.

Также сегодня отмечается Международный день нутрициолога. Главная задача людей этой профессии - профилактика нарушений здоровья, поддержание хорошего самочувствия и работоспособности за счет питания и образа жизни.

В истории 28 марта отмечено еще несколькими знаменательными событиями. В 1709 году немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Августа Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора.

28 марта 1776-го известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на 10 лет. Так появился Большой театр.

Труппа давала спектакли в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, а в 1780 году было выстроено новое, уже каменное здание. На этом месте сейчас и расположен знаменитый на весь мир Большой театр - первый постоянный театр в Москве.

28 марта 1837 года Чикаго был официально зарегистрирован как город.

28 марта родились чешский педагог-гуманист, основатель педагогической науки Ян Амос Коменский, русский и советский писатель, драматург, общественный деятель Максим Горький, советский поэт, писатель-фантаст и художник Михаил Анчаров, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский, советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист России Александр Митта.

В народном календаре сегодня Александров день, который называли еще и Лесным ухоженьем. В этот день на Руси произносили особые заговоры, чтобы не заблудиться в лесу, который давал крестьянам грибы, ягоды, дичь и целебные травы.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил и Тимофей.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет день ответственным и напряженным. Сегодня следует взяться за нерешенные задачи.

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