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27 марта поздравим деятелей театра

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Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Это слово произошло от древнегреческого theatron (θέατρον), что означает «место, где смотрят».

Считается, что первый в истории спектакль поставили в Египте и он был посвящен мифу о боге Осирисе. В Древней Греции театр стал превращаться в искусство: появилось понятие о трагедии, комедии и других театральных формах.

В России 27 марта отмечается День войск национальной гвардии. Выбор даты неслучаен. С 1996 года 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. В апреле 2016-го эти войска преобразовали в войска нацгвардии РФ, и праздник переименовали. Так что в 2022 году День войск национальной гвардии празднуют в шестой раз.

Также сегодня большой праздник поклонников книг о Шерлоке Холмсе. 27 марта исполняется 33 года с того дня, как в в Лондоне распахнул двери музей, посвященный этому знаменитому литературному персонажу. На Бейкер-стрит, 221b, восстановлена атмосфера конца XIX века. Даже работает ресторан, в котором готовят блюда по рецептам миссис Хадсон.

Помимо этого, 27 марта вошло в историю и другими знаменательными событиями. По одной из легенд, в этот день в 1330 году был основан Ипатьевский монастырь, где много лет спустя огласили решение Земского собора об избрании на московский престол первого царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. В 1841-м опробовали первую паровую пожарную машину. В 1893-м часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип.

27 марта родились немецкий физик, нобелевский лауреат Вильгельм Рентген, русский писатель-сатирик Аркадий Аверченко, советский политический и государственный деятель Сергей Киров, американская актриса Глория Свенсон, советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный деятель Мстислав Ростропович, народный артист России Алексей Жарков, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Квентин Тарантино.

В народном календаре 27 марта - Венедиктов день. Его также называли Скотником. На Венедикта скотину, у которой начиналась весенняя линька, выводили во двор, чистили и скребли, заговаривали от дурного глаза.

Именины сегодня, помимо Венедикта, отмечают Михаил и Ростислав.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь говорит, что сегодняшний день считается удачным для работ и бизнеса. Не жалейте похвалы и теплых слов для близких и друзей, а вот ложь и лукавство обладают большой разрушительной силой. Сделайте покупки, которые давно откладывали.

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