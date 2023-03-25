Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 мар 2023|00:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Не забудь!

26 марта - Фиолетовый день больных эпилепсией

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 26 марта, в мире отмечают день, который называют Фиолетовым. Фиолетовый цвет - символ эпилепсии, а памятную дату в 2008 году придумала 9-летняя Кессиди Меган, страдающая от этого заболевания. Инициативу девочки поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии. Затем и другие организации мира присоединились к Фиолетовому дню.

Эпилепсия - неврологическое заболевание, которое проявляется внезапными судорожными приступами. Русское название этой болезни - «падучая», а древние греки и римляне называли ее «божественным вмешательством» и «геркулесовой болезнью». Эпилептиками были Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент ван Гог.

В Фиолетовый день распространяется информация об эпилепсиии, о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям. На аукционах, ярмарках, благотворительных концертах собираются средства.

26 марта исполняется 17 лет социальной сети «Одноклассники» - проекту российского веб-разработчика Альберта Попкова. Примечательно, что первоначально соцсеть была для автора лишь хобби, однако за семь месяцев с начала работы ее аудитория составила 1,5 миллиона участников.

В начале 2020 года аудитория «Одноклассников», по официальным данным, насчитывала 43 миллиона россиян. Приток новых пользователей произошел в марте 2022 года, после того как в России по решению Роскомнадзора был ограничен доступ к ряду социальных сетей.

26 марта в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1828 году состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта, а в 2003-м на Марсе нашли замерзшее море.

В этот день родились поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии Роберт Фрост, прозаик и драматург Теннесси Уильямс, Герой Советского Союза Александр Лизюков, артисты Алексей Петренко и Алексей Булдаков.

В народном календаре 26 марта - Никифоров день. Считалось, что талые воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпается и выходит наружу.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали, это предвещало урожайный год, а если еще и начинали плескаться в воде - значит, не за горами тепло.

Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай и Терентий.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь гласит, что день хорош для завязывания знакомств и построения планов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте