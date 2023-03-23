24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

23.03.2023 | 15:42

Сегодня, 24 марта, отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эмблема его - белая ромашка, символизирующая здоровое дыхание. Идея родилась в Женеве, когда на улицы вышли молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами ромашки. Они собирали пожертвования для лечения больных туберкулезом.

Акции стали проходить и в других европейских странах, причем доход от продажи ромашек шел в пользу противотуберкулезных организаций. В Дании и Норвегии право торговать этими белыми цветами было их монополией.

В России 24 марта отмечается День штурманской службы ВВС. Именно в этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции.

С тех пор техническое оснащение самолетов сильно изменилось, тем не менее роль штурманской службы по-прежнему высока, особенно в военной авиации. Если на гражданских самолетах все чаще отказываются от штурмана в составе экипажа, то в ВВС ни один самый совершенный прибор не сможет его заменить.

А еще сегодня Международный день борьбы с депрессией. Очень важно следить за психическим здоровьем человека, так как при депрессии у больного пропадает интерес к жизни, что чревато появлением суицидальных наклонностей.

24 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. Многие из них связаны с научно-техническим прогрессом. Так, в 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз, в 1822-м британец Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину, в 1882-м немецкий микробиолог Роберт Кох сообщил о том, что удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез, а в 1898-м был продан первый американский автомобиль. Кроме того, в этот день в 1801 году заговорщиками был убит российский император Павел I.

24 марта 1874 года родились художник Орест Кипренский, иллюзионист Гарри Гудини, писатель Алексей Новиков-Прибой, физик Сергей Вавилов, артисты Иван Козловский, Клавдия Шульженко и Александр Буйнов.

В народном календаре 24 марта - Ефимов день. На Руси считалось, что если к нему закончились холода, то можно ждать теплого лета.

Именины сегодня отмечают Василий, Георгий, Ефим и Иван.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет этот день подходящим для получения и освоения новых знаний. Возможно решение давних проблем.