17 марта - Всемирный день сна

16.03.2023 | 12:57

17 марта празднуется Всемирный день сна. Его дата уникальна для каждого года, в 2023-м событие пришлось именно на это число.

В среднем каждый человек проводит во сне треть жизни. Специалисты уверены, что достаточное время сна в комплексе со сбалансированным питанием и правильной организацией режима дня - необходимые условия для сохранения физического и психического здоровья на долгие годы.

А вот длительные периоды недосыпа, напротив, негативно сказываются на качестве жизни: у человека пропадает чувство юмора и хорошее настроение, появляются раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах.

Более того, по мнению медиков, плохой сон со временем может привести к инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям.

Также сегодня вы можете отметить День святого Патрика - покровителя Ирландии. Ирландцы устраивают парад с песнями и плясками, а всемирно известное пиво льется рекой. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, а также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки.

Впрочем, праздник давно стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира проходят яркие шествия, парады и гулянья людей в зеленом. В петлицу в этот день вдевают четырехпластинчатый лист клевера - символ Ирландии, приносящий удачу.

17 марта произошло и несколько важных исторических событий. В этот день в 1861 году был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права, в 1941-м в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея, а в 1989-м во время раскопок была найдена мумия женщины, погребенной около 2600 года до н. э.

В народном календаре 17 марта Герасим Грачевник. Считалось, что на Герасима возвращаются с юга грачи. Примечательно, что эти птицы обычно летят со скоростью продвижения фронта теплого воздуха - около 50 километров в сутки.

На Герасима хозяйки пекли из теста грачей и угощали ими ребятню. Крестьяне подмечали: если грачи, вернувшись с юга, сразу начинают заниматься гнездами, весна будет скорой. А если они посидят на гнездах недолго и взлетят, холода еще подержатся.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.

17 марта родились художник Михаил Врубель, журналист и писатель-прозаик Борис Полевой, танцовщик и балетмейстер Рудольф Нуриев, киноактер, сценарист и продюсер Курт Рассел и режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня благоприятный день для общения, творчества и смены имиджа.