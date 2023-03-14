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15 марта - Международный день защиты бельков

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Сегодня, 15 марта, защитники природы и все, кто поддерживает их, отмечают Международный день защиты бельков - детенышей тюленя. Эти животные водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях.

11 месяцев самки вынашивают детенышей, а весной на свет появляются крохи, мех которых остается белоснежным в первые две недели жизни, пока они питаются материнским молоком. Их потому и называют бельками. Именно из-за шубок охотники варварски забивают десятки тысяч беззащитных малышей железными дубинами.

В 2009 году благодаря усилиям общественности и международных экологических организаций Правительством РФ был введен запрет на охоту на бельков. Однако и сегодня промысел продолжается: убийство тюленят не запрещено в Канаде, Намибии и Норвегии.

Также 15 марта отмечается Международный день защиты прав потребителя. Он приходится на годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году. В речи были сформулированы четыре основных права потребителя: на безопасность, на информацию, на выбор и право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще четыре: на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и на здоровую окружающую среду.

15 марта произошло несколько исторических событий. В 1917 году Владимир Ленин отправил Инессе Арманд письмо с новостью о революции в России, а в 1990-м Михаил Горбачев был избран Президентом СССР - единственным в истории.

В народном календаре 15 марта - Федот Ветронос. У наших предков существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и изливаются на землю, чтобы дать начало большой оттепели. Если же все-таки ударял мороз, говорили: Федот, да не тот!

Если на Федота дул южный ветер, крестьяне ждали теплого лета.

Именины отмечают Арсений, Иосиф, Николай и Федот.

15 марта родились физик, нобелевский лауреат Жорес Алферов, писатели Юрий Бондарев и Валентин Распутин, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, клоун-мим Леонид Енгибаров.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня хорошо осваивать новые навыки, получать знания, а вот резких движений нужно избегать: есть риск травмировать позвоночник.

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