13 марта зима заплачет

12.03.2023 | 08:17

Сегодня, 13 марта, в России нет праздничных дат. Однако можно присоединиться к жителям Таиланда и отпраздновать с ними День тайского слона, например, посмотрев документальные ленты про эту страну и ее фауну.

Чествовать это животное начали с 1998 года. 13 марта 1968-го белый слон был провозглашен национальным животным государства. И для этого есть причины: если взглянуть на карту Таиланда, то очертания страны напомнят голову слона с хоботом.

Тайцы придерживаются именно такой точки зрения: голова воображаемого слона - где-то в центральной части, уши повернуты на север и восток, а хобот тянется на юг. Белый слон считается в Таиланде наиболее ценным, редким, к нему относятся с благоговением. Кроме того, это животное стало символом божества.

День тайского слона проводят на специальной площадке недалеко от Бангкока. Там можно увидеть животных практически любого возраста. Кульминация праздника - поглощение фруктов. Слоны угощаются как свежими подношениями, так и замороженными: ананасы, кукуруза, персики, груши, яблоки и другие лакомства подают в огромных кубах льда.

13 марта произошло несколько важных исторических событий. Так, именно в этот день в 1781 году английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, в 1845-м был впервые исполнен скрипичный концерт ми минор Мендельсона Бартольди, в 1881-м - убит российский император Александр II, а в 1917-м вышел первый номер газеты «Известия».

13 марта родились советский педагог Антон Макаренко, иллюзионист Игорь Кио, первая в мире женщина - дрессировщица львов Ирина Бугримова и советский поэт Сергей Михалков.

В народном календаре сегодня Василий Капельник. Наши предки верили, что именно в этот день начинает таять снег на крышах домов, и говорили: придет Василий - и зима заплачет.

Считалось, что если в этот день идет дождь, то лето будет добрым. Еще крестьяне смотрели, как тает снег вокруг деревьев. Если у круга были пологие края, это сулило затяжную весну.

Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь говорит, что сегодня подходящий день для веселья и шумных мероприятий, а также для хлопот по хозяйству, заготовки впрок продуктов. Наступило время активности, храбрых поступков, рекордов и подвигов.