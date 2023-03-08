08.03.2023 | 14:27

В четверг, 9 марта, отмечается Всемирный день диджея. Представители клубной индустрии празднуют его с 2002 года.

Первоначально работники известных в Европе заведений решили проводить в этот день акции в поддержку больных детей. Они устраивали благотворительные концерты или помогали малышам лечиться посредством музыки и танцевальных практик.

Через несколько лет инициативу европейских диджеев поддержали крупные радиостанции и музыкальные каналы.

9 марта празднуется и День домашних насекомых. Далеко не все брезгуют этими существами иди боятся их - наоборот, некоторые превращают в своих любимцев, даря заботу и ласку.

Еще сегодня День нестандартно мыслящих людей. Попробуйте придумать что-то необычное, внесите разнообразие в свою жизнь.

Кроме того, во второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. Подсчитано, что около 10% жителей планеты имеют заболевания почечной системы, и цифра, к сожалению, растет. Зачастую речь идет о тяжелых хронических болезнях. Цель Всемирного дня почки - привлечь внимание к этой проблеме.

Сегодня отмечается 88-летие со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. До сих пор Юрий Алексеевич остается для всего человечества примером мужества и героизма, чье имя носят улицы и проспекты, а также его родной город.

Также в этот день появились на свет итальянский путешественник, исследователь Америки Америго Веспуччи, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, 11-й чемпион мира по шахматам Роберт Фишер, итальянская киноактриса Орнелла Мути.

В истории 9 марта отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1500 году испанская экспедиция Кабрала отправилась в Индию, по пути открыв Бразилию. В 1714-м Петр I издал указ, который запрещал присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми, а в 1959-м в продажу поступили первые куклы Барби.

В народном календаре сегодня Иванов день, по церковному календарю - день обретения главы Иоанна Предтечи, известного как Креститель. Наши предки молились Ивану о плодородии, здоровье детей. Считалось, что сегодня птицы вьют гнезда, на Руси помогали пернатым обрести дом: сооружали новые скворечники, ремонтировали старые.

Именины в этот день отмечают Иван и Ил(л)арион.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь говорит, что 9 марта подходит для знакомств и встреч. Нежелательно заниматься рутинной работой, особенно составлять отчеты.