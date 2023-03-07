Сетевое издание|18+|Среда|8 мар 2023|01:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

8 марта - Международный женский день

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 8 марта, Международный женский день. Это праздник, в который не только чествуют прекрасную половину человечества, но и отмечают достижения женщин в различных сферах: политике, экономике и других.

История его отсылает нас в начало XX века. 8 марта 1910 года в Копенгагене состоялась II Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня, чтобы поддержать слабый пол в борьбе за его права.

Впрочем, существовала еще одна предпосылка отмечать женский день в начале весны: 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка провели «марш пустых кастрюль», требуя повышения зарплат, улучшения условий труда и равных прав для женщин.

День 8 марта вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 1824 году великий пианист Ференц Лист дебютировал в Париже, в 1910-м баронесса Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом, а в 1929-м в Ленинграде состоялось первое выступление ансамбля «Теа-джаз» (театральный джаз) под руководством Леонида Утесова.

В народном календаре сегодня Поликарпов день: на Руси незамужние девушки грустили и убирали наряды. Ведь если не получилось выйти замуж до Масленицы, то приходилось ждать конца весны.

В этот день наши предки говорили: «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Впрочем, скорой весны не ждали, понимая, что морозы еще могут вернуться.

Именины 8 марта отмечают Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей и Федор.

В этот день родились русский психиатр Петр Ганнушкин, советский режиссер, автор фильмов-сказок Александр Роу, народный артист СССР Евгений Матвеев, чукотский советский писатель Юрий Рытхэу, советский актер театра и кино, артист эстрады Борис Владимиров, советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка, тренер Лидия Скобликова и советский фигурист, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня использовать энергию на благо себе и окружающим людям. Удача в этот день будет со справедливыми и мудрыми.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте