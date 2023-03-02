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3 марта поздравим писателей и отоларингологов

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Сегодня, 3 марта, отмечается несколько праздников мирового масштаба. Один из них - Всемирный день дикой природы. Он должен напомнить о необходимости бережно относиться к флоре и фауне, сохранять биологическое разнообразие на планете. Требуется и ужесточение борьбы с преступлениями в отношении дикой природы.

Также сегодня можно поздравить людей, близких к литературе, знакомых писателей и журналистов, ведь 3 марта отмечается Всемирный день писателя. Он был учрежден 48-м конгрессом Международного ПЕН-клуба (International PEN Club) в 1986 году.

Всемирный день охраны здоровья уха и слуха отмечается 3 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Сейчас потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире.

3 марта произошло несколько важных исторических событий.

В 1613 году Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича, ставшего первым в династии Романовых.

В 1861 году в России обнародовали «Манифест об отмене крепостного права». В 1875-м состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». В 1918-м был подписан Брест-Литовский договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны. В 1920-м в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста). А в 1923-м вышел в свет первый номер американского журнала Time.

В этот день родились основоположник телефонии Александр Белл, писатель Юрий Олеша, нобелевский лауреат биохимик Артур Корнберг, актеры Римма Маркова и Олег Даль.

В народном календаре 3 марта - Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной. В этот день крестьяне осматривали инвентарь и понимали, насколько готовы к весенним полевым работам, а женщины пекли овсяное печенье.

Именины отмечают сегодня Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для энергичных и решительных действий, а также выяснения отношений. Лучше заняться рутинными делами или спокойно отдохнуть.

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