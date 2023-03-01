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2 марта - день рождения спички

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Сегодня, 2 марта, отмечается необычный праздник - день рождения спички. Почему он привязан к этой дате, неизвестно, но, как говорится, так исторически сложилось.

«Возьмем хлеба с мясом, трубки, два-три мешка, клубок бечевок для змея да немножко этих новых штучек, которые называются серными спичками. Знаешь, я не раз пожалел, что их со мной не было». Помните? Эти слова говорит Том Сойер своему другу Геку Финну, уговаривая пойти в пещеру за сундучком с сокровищами.

Оказывается, спички - совсем недавнее изобретение человечества. Чаще всего исследователи датируют его 1805 годом, когда французский химик Шансель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Мануфактуру по их производству открыли в Вене в 1813 году. Эти спички были невероятно дороги и весьма опасны.

Первые безопасные спички начали производить в 1851 году братья Лундстремы в Швеции. По этой причине долгое время их именовали шведскими. В 1855 году эти изделия представили на международной выставке в Париже, где они удостоились золотой медали. Так спичка начала свое триумфальное шествие, распространившись по всему свету, и сохранилась до наших дней, пройдя несколько усовершенствований. Кстати, в России слово «спичка» произошло от «спица» - заостренная деревянная палочка.

2 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1796 году Наполеон Бонапарт получил назначение на пост командующего французской армией, в 1837-м Михаил Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта», в 1911-м в Москве состоялось первое выступление русского народного хора, созданного Митрофаном Ефимовичем Пятницким, а в 1983-м был презентован первый компакт-диск.

В этот день родились русский поэт Евгений Баратынский, русский педагог Константин Ушинский, первый президент СССР Михаил Горбачев, народная артистка СССР Ия Саввина, народный артист РСФСР Юрий Богатырев, модельер Вячеслав Зайцев.

В народном календаре 2 марта день святых Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Первого наши предки просили помочь в поиске пропавших вещей и людей, а вторую - защитить от проделок кикимор.

День считали в народе подходящим для гаданий. Желающая узнать свою судьбу девушка выходила за ворота и смотрела: если первой ей встречалась женщина, то свадьбы в этом году ей ждать не следует.

Именины сегодня отмечают Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман и Федор.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня запастись терпением, чтобы не совершить глупых ошибок.

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