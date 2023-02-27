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Не забудь!

28 февраля можно спокойно спать в общественных местах

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Приходилось ли вам когда-нибудь засыпать, пусть даже на несколько секунд, в общественном транспорте, на лекции или скучнейшем заседании? Если такое случалось, то наступило ваше время. Потому что 28 февраля отмечается День общественного сна (День сна в общественных местах).

Его назначение - напомнить о вреде недосыпания и обратить внимание на то, что сон в общественном месте является показателем высоких физических и психоэмоциональных нагрузок.

Также в последний день февраля (в високосные годы - 29-го, в невисокосные - 28-го) отмечается Международный день редких заболеваний. Его учредили с целью привлечь внимание к проблемам орфанных пациентов. К этому дню, как правило, приурочивают благотворительные и просветительские акции.

По оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5 тысяч опасных для жизни редких болезней.

28 февраля произошло несколько важных исторических событий. В 1066 году открылся один из общеизвестных символов Лондона - Вестминстерское аббатство. Это традиционное место коронации монархов Великобритании и их захоронения.

В 1854 году в этот день в США была основана республиканская партия - объединение противников рабства, отражавшее интересы промышленников Севера (янки) в противовес элитарной демократической партии.

В 1935 году произошло событие, важное для всех женщин: Уоллес Карозерс изобрел нейлон. Четыре года спустя, в 1939-м, новый товар поступил в один из универмагов Уилмингтона в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день было продано пять миллионов пар этих изделий.

28 февраля родились французский писатель и философ Мишель Монтень, французский естествоиспытатель Рене Реомюр, русский поэт-символист Вячеслав Иванов, советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов, народная артистка России Татьяна Васильева.

В народном календаре 28 февраля - Онисим Овчарник, которого считали покровителем овцеводства. В этот день овчары обращались к звездам, чтобы те осветили овец и животные дали большой приплод, рукодельницы оставляли на улице лучший клубок пряжи, чтобы вся она в будущем была чистой и крепкой, а хлеборобы для хорошего урожая выставляли семена на мороз на три утренние зари.

Что касается примет на погоду, то наши предки верили: на Онисима зима борется с весной. И последняя будет долгой, если в этот день еще висят большие сосульки.

Именины отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день подходящим для общения, дружеских встреч, новых знакомств, творческих начинаний.

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