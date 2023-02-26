27 февраля восхитимся красотой и мощью белых медведей

26.02.2023 | 08:24

Сегодня есть отличный повод навестить в Пензенском зоопарке одного из самых крупных и популярных у посетителей обитателей, потому что 27 февраля отмечается Международный день полярного (белого) медведя.

Этот экологический праздник призван привлечь внимание общества к необходимости охраны данного вида.

Белый медведь обитают на территории России, Норвегии, Канады, Дании (Гренландия) и Соединенных Штатов Америки (Аляска). Этим животным комфортно при температуре окружающей среды -45 °С и ниже: тепло сохраняется благодаря меху и толстому слою подкожного жира.

По данным на 2020 год, в мире насчитывалось около 20 тысяч особей. По мнению ученых, из-за глобального потепления, вызывающего таяние арктических льдов, и разработки нефтяных месторождений с последующим загрязнением среды популяция северных гигантов может значительно сократиться.

27 февраля в России - День Сил специальных операций. Дата была установлена в 2015 году. Силы специальных операций, в отличие от таких спецподразделений, как «Альфа» и «Вымпел», - это мощные армейские силы, в рядах которых состоят профессионалы, решающие те или иные задачи.

Сегодня у православных христиан - Чистый понедельник, начало Великого поста. Он продлится до 15 апреля. Наши предки строго соблюдали пост, даже отказывались пить воду до девятого часа дня. Есть можно было также после этого времени (хлеб и овощи). Под запретом были мясо, молоко, сыр, яйца.

27 февраля известно несколькими важными историческими событиями. В 1598 году Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова. В 1879-м был получен искусственный подсластитель сахарин, благодаря которому диабетики и худеющие могут пить сладкий чай и кофе. В 1964-м был спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат - мезоскаф «Огюст Пикар», сконструированный Жаком Пикаром для швейцарской выставки. А в 1997-м было объявлено о первом успешном клонировании млекопитающего - овечки Долли.

27 февраля родились римский император Константин Великий, русский живописец Николай Ге, народная артистка России Гелена Великанова, заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский, англо-американская киноактриса Элизабет Тейлор и народная артистка России Татьяна Догилева.

В народном календаре 27 февраля - Кирилл Весноуказчик. По погоде судили о весне: если она оказывалась хорошей, ждали крепких морозов. В этот день мужчины выходили на места будущей пашни и утаптывали снег, чтобы сохранить влагу на полях.

Еще одно название праздника - Бабьи взбрыксы. В этот день женщины угощали повивальных бабок, принявших у них роды.

Именины отмечают Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня будут удачными поездки, командировки, переезды, судебные разбирательства. Также день хорош для перепланировки дома, перестановках в жилище. Наступило подходящее время, чтобы иначе взглянуть на вещи, обдумать жизнь, вспомнить прошлое и подготовиться к новому этапу в своей биографии.