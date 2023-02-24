25 февраля - день рождения символа равенства на Диком Западе

24.02.2023 | 15:27

Сегодня, 25 февраля, в России нет праздников. Однако в этот день в истории произошло несколько знаменательных событий, которые стоит вспомнить.

25 февраля 1721 года Петр I учредил Святейший правительствующий синод. Это была первая попытка подчинить церковь интересам государства. Петр I считал, что верховный орган церковного собрания из представителей высшего христианского духовенства будет решать вопросы нравственного и духовного воспитания православных в интересах государства Российского.

Более того, Синод (или Собор) мог регулировать конфликты и расколы среди православных священников, а также следил за тем, чтобы вся православная церковь жила по единым канонам и законам.

25 февраля 1836 года изобретатель Самюэль Кольт получил первый в США патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра и открыл собственное производство. Сегодня «кольт» - главный символ Дикого Запада и обязательный атрибут вестернов. Именно об этом оружии сложена пословица «Бог сотворил людей сильными и слабыми, а полковник Кольт сделал их равными».

В этот день в 1837 году Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель постоянного тока, в 1956-м на закрытом заседании XX съезда КПСС Никита Хрущев выступил с обвинениями против Сталина, а в 1977-м случился пожар в московской гостинице «Россия».

25 февраля родились итальянский драматург Карло Гольдони, французский художник-импрессионист Огюст Ренуар, советский актер театра и кино, педагог Всеволод Санаев, гитарист группы The Beatles Джордж Харрисон, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Алексей Балабанов.

В народном календаре 25 февраля отмечается Алексей Рыбный. В этот день готовили блюда с речной рыбой, пекли пирожки-расстегаи. Их подавали к рыбному бульону, который во время еды порой заливали прямо в специальное отверстие в пирожке.

Именины 25 февраля празднуют Алексей, Антон, Евгений и Мария.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь предостерегает: день не подходит для активных действий, лучше провести его в покое и размышлениях.