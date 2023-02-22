23 февраля - День защитника Отечества

22.02.2023 | 14:20

Сегодня, 23 февраля, отмечается День защитника Отечества. Считается, что он был установлен в честь событий, произошедших в 1918 году под Псковом и Нарвой. Именно там отряды Красной армии одержали первые победы над войсками кайзеровской Германии.

В 1922-м 23 февраля было объявлено Днем Красной армии. Позднее его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота, а после распада СССР он получил название День защитника Отечества. Но в народе 23 Февраля считается праздником всех мужчин. Поздравляют и пап, и дедушек, и даже просто коллег по работе, отслуживших в армии.

23 февраля произошло также несколько важных исторических событий. В 1826 году Николай Лобачевский представил доклад, где изложил основы новой, неевклидовой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления. В 1874-м был запатентован корт для игры в большой теннис - патент получил офицер британской армии Уолтер Уингфилд. А в 1958-м в Москве на Поклонной горе заложили памятник Победы.

В народном календаре 23 февраля - Прохор Весновей. Наши предки полагали, что именно в этот день совершается поворот на весну. Также на Прохора чтили Харлампия, считавшегося хранителем от внезапной смерти без покаяния. Любопытно, что этого святого называли еще покровителем чиновников.

Именины отмечают Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор и Семен.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет этот день пассивным и не очень благоприятным. Сегодня легко поддаться негативным эмоциям. Постарайтесь сохранить спокойствие.