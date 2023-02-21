22 февраля - День кошки

21.02.2023 | 14:30

22 февраля во всем мире отмечается День поддержки жертв преступлений. В разных странах проводятся образовательные мероприятия, общественные акции, горячие линии, конференции, сбор средств в поддержку тех, кто пострадал от рук злоумышленников. Как правило, инициаторами акций выступают правозащитные и общественные организации, привлекающие представителей органов власти и правоохранителей.

А в Японии сегодня радостный день - 22 февраля здесь отмечается неофициальный праздник кошки. Дата выбрана неслучайно: по-японски слово «два» звучит как «ни», но в некоторых неформальных случаях произносится как «нян». А японцы уверены, что кошка мяукает «нян-нян-нян». Вот и получается, что кошачий «разговор» указывает на 22-е число 2-го месяца.

22 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1714 году учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад, в 1878-м впервые исполнена Четвертая симфония П. И. Чайковского, а в 1968-м открыта первая советская полярная станция «Беллинсгаузен».

В народном календаре сегодня день Панкратия. У наших предков было принято в этот день плести лапти и следить за хозяйством - нет ли где прорехи или убытка. Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплее будет в марте.

22 февраля родились немецкий философ Артур Шопенгауэр, польский композитор и пианист Фредерик Шопен, итальянская актриса Джульетта Мазина, русский писатель и поэт-сатирик Алексей Жемчужников, живописец-пейзажист Федор Васильев, Маршал Советского Союза Леонид Говоров.

Именины 22 февраля отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет этот день подходящим для получения и освоения новых знаний. Возможно решение давних проблем.