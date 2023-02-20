21 февраля - Международный день родного языка

20.02.2023 | 15:06

Сегодня, 21 февраля, во всем мире отмечается Международный день родного языка. Этой теме посвящены мероприятия, нацеленные на защиту всех языков, особенно находящихся на грани исчезновения.

Дата была выбрана не случайно: 21 февраля 1952 года в Дакке (ныне столица Бангладеш) полиция расстреляла студентов-демонстрантов, требовавших признать их родной бенгали одним из государственных языков страны. День родного языка учрежден в память об этих событиях.

Также 21 февраля поздравляют профессиональных гидов - сегодня Всемирный день экскурсовода, учрежденный в 1990 году. В эпоху развитого туризма профессия особенно актуальна, ведь именно экскурсоводы знакомят путешественников с достопримечательностями и рассказывают легенды и были, которых слушатели прежде не знали.

21 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1784 году порт и крепость в Крыму получили название Севастополь, что в переводе с греческого означает «величественный». В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест Коммунистической партии». В 1920-м была образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), а в 1931-м начался выпуск средства против тошноты и похмелья Alka-Seltzer.

21 февраля родились российский император Петр III, русский художник и скульптор Федор Толстой, народный художник СССР Петр Кончаловский, народная артистка России Вера Алентова, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

В народном календаре 21 февраля - Захар Серповидец. На Руси в этот день традиционно доставали из сараев серпы и точили их, готовясь к полевым работам. Как считали предки, чем холоднее на Захара, тем теплее март.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан и Федор.

Новолуние. Согласно лунному календарю, сегодня день начинаний. Смело беритесь за новые дела - вероятность успеха очень высока.