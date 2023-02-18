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19 февраля - День орнитолога

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Если у вас есть знакомый, чей профессиональный или любительский интерес - жизнь и повадки птиц, поздравьте его с Днем орнитолога, который отмечается 19 февраля в России.

Именно эти энтузиасты, с биноклем на шее бродящие по лесам, полям, болотам, берегам рек и озер, собирают бесценную информацию о пернатых обитателях различных территорий. Они трудятся в заповедниках и на биостанциях, в ветеринарных клиниках и научных лабораториях.

В Пензенской области орнитологи нередко вместе с ответственными гражданами спасают краснокнижных птиц. Именно эти специалисты в первую очередь получают информацию о попавших в беду лебедях, орланах-белохвостах, белых аистах, неясытях. А недавно пензенский орнитолог участвовал в спасении орла-карлика.

19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих, который называют иначее Всемирным днем кита. Его учредили в 1986-м. Тогда же была запрещена охота на китов по всему миру, поскольку сокращение их численности ведет к нарушению биологического равновесия в экосистемах.

В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения. Также дозволяется их изъятие в научных целях по специальным разрешениям правительств - членов Международной китобойной комиссии.

В истории 19 февраля знаменательно тем, что в этот день в 1855 году была представлена первая синоптическая карта - географическая карта, где отмечены результаты наблюдений многих метеостанций.

19 февраля 1878 года Томас Эдисон получил патент на фонограф, с чего началась эра аудиозаписи, в 1921-м вышел первый номер газеты «Труд», а в 1938-м закончила свою работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс - 1».

В народном календаре 19 февраля - Вукол Телятник, или Жуколы. В это время крестьяне ждали появления приплода у коров. Хлев окуривали чабрецом: считалось, что дым поможет теленку родиться крепким и здоровым. Появившихся в феврале телят называли жуколами.

По приметам, мороз в этот день обещает бурную весну и жаркое лето.

Именины 19 февраля празднуют Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян и Юлиан.

19 февраля родились польский астроном Николай Коперник, актриса советского театра и кино Алла Ларионова, певцы Олег Митяев, Юрий Антонов и Витас.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь предостерегает: сегодня возможно подавленное настроение, накапливание стресса, высокая тревожность, снижение общего тонуса.

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Источник — фото pixabay.com
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