18 февраля - День батарейки

17.02.2023 | 14:20

Сегодня, 18 февраля, поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники транспортной полиции России - подразделения МВД, отвечающего за поддержание правопорядка на транспорте.

Эти полицейские не только обеспечивают сохранность грузов на железных дорогах - они также сопровождают воздушные, морские и речные суда, заботятся о безопасности пассажиров.

Праздник считается неофициальным, но транспортных полицейских в этот день по традиции поздравляют высшие должностные лица УМВД. Лучшие сотрудники получают награды.

Также 18 февраля отмечается День продовольственной и вещевой службы ВС России. Именно в этот день в 1700 году Петр I учредил должность генерал-провианта, который отвечал за заготовку хлебных запасов. Тогда же были введены нормы довольствия для солдат.

С тех пор прошло много лет, но до сих пор в российской армии есть люди, которые отвечают за то, чтобы питание и вещевое обеспечение служащих было качественным и полноценным.

А еще сегодня отмечается международный День батарейки. Уже трудно представить свою жизнь без этих элементов питания, ведь от них работает практически все. А сама дата приурочена ко дню рождения Алессандра Вольта, итальянского ученого-физика, химика и физиолога, открытия и изобретения которого привели к появлению современных батареек.

Несмотря на пользу, которую приносят даже самые маленькие хранители энергии, выбрасывать их как обычный мусор нельзя, иначе в землю попадут ртуть, кадмий и другие вредные элементы, содержащиеся в батарейках. Поэтому остается ждать акций или относить использованные элементы питания в магазины, где есть специально установленные для этих целей контейнеры.

В истории 18 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1895 году в Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена, в 1911-м впервые осуществлена доставка почты самолетом, в 1930-м американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл Плутон, а в 1960-м в программе Олимпийских игр восстановили биатлон.

В народном календаре 18 февраля - Агафья Коровница, или Голодуха. Агафья в народе считалась покровительницей домашнего скота. В этот день на Руси было принято вычищать коровники старыми лаптями, смазанными дегтем. Наши предки верили, что это поможет спасти скот от смерти и болезней. С этой же целью корове на рога вешали куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).

Второе название этого дня - Голодуха. Часто в неурожайные годы к Агафье уже заканчивались запасы кормов для скотины, и тогда крестьяне начинали снимать солому с крыш хлевов и сараев.

18 февраля родились Маршал Советского Союза Семен Тимошенко, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании Энцо Феррари, народный артист РСФСР композитор Оскар Фельцман, жена и соратница Джона Леннона Йоко Оно, фигуристка и олимпийская чемпионка Ирина Лобачева, певец и композитор Александр Барыкин, заслуженный артист Российской Федерации Аркадий Укупник, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России теннисист Евгений Кафельников.

Именинники 18 февраля - Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует в этот день избегать конфликтных ситуаций и слишком активных действий. Отложите важные дела и посвятите время самому себе.