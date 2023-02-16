17 февраля - День доброты

16.02.2023 | 14:52

Сегодня, 17 февраля, прямо с утра настройте себя на добрые дела. Может быть, вы поддержите под руку пожилую соседку, которой трудно преодолеть гололед и дойти до магазина. Может, решите взять из приюта животное и подарить ему благополучную жизнь. А может, просто скажете кому-нибудь добрые слова, от которых станет тепло на душе.

Не надо рассчитывать на похвалу - пусть добрые дела сами по себе станут для вас наградой и удовольствием. Ведь сегодня отмечается День спонтанного проявления доброты.

17 февраля с 2016 года считается официальным праздником российских студенческих отрядов. Движение зародилось более 60 лет назад: в 1959 году первые группы энтузиастов отправились в Казахстан на освоение целины. С тех пор студенческие отряды внесли огромный вклад в экономику. Сегодня «РСО» - это крупнейшая молодежная организация страны. Студенты получают профессиональные навыки, находят друзей, укрепляют (что тоже немаловажно) свое финансовое положение.

Также профессиональный праздник отмечает служба горючего Вооруженных сил РФ. Без нее невозможно обеспечить боевую готовность военной техники. Сотрудники службы снабжают войска ГСМ, ракетным топливом и успешно выполняют свои задачи.

17 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1600 году в этот день в Риме был сожжен Джордано Бруно, несмотря на пытки не отказавшийся от своих убеждений. В 1852 году для публики открыли Эрмитаж. В 1947-м в этот день американская радиостанция «Голос Америки» начала передачи на русском языке, а в 1993-м было учреждено российское акционерное общество «Газпром».

В этот день родились русский морской офицер, революционер Петр Шмидт, детская писательница Агния Барто, советский разведчик Герой Советского Союза Геворг Вартанян, эстрадный певец Вячеслав Малежик и писатель, актер, музыкант, режиссер Евгений Гришковец.

В народном календаре 17 февраля - Никола Студеный. В этот день традиционно стояли морозы. У наших предков этот день также носил название Волчий сват: в лесах в разгаре были звериные свадьбы.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня опасный день, велика вероятность совершить поступок, о котором впоследствии придется жалеть. Не суетитесь понапрасну, решайте вопросы, хорошо обдумывая каждый шаг.