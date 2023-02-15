16 февраля начинаем готовиться к весне

15.02.2023 | 14:29

Сегодня, 16 февраля, отличный день для того, чтобы начать подготовку к новому сезону. Тем, у кого есть свободное время, можно достать демисезонную одежду, проверить, готова ли она служить верой и правдой, навести в жилище порядок.

Недаром день 16 февраля в народном календаре так и назывался - Починки. Наши предки готовились встречать весну, ремонтировали и приводили в порядок все в доме и на подворье. Мужчины поправляли конскую упряжь и сбрую, проверяли инвентарь и утварь, женщины чинили одежду, чистили посуду.

Впрочем, у этого дня имелось не одно название, а целых три! Помимо Починок, он назывался днем Анны и Симеона - святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения. Именно к ним было принято обращаться с молитвой о здоровье новорожденных, поэтому третьим названием этого дня в народном календаре было «Хранитель младенцев».

А еще 16 февраля отмечаются Всемирный день управления информацией, День разведки Военно-морского флота РФ и День архива Минэнерго России.

В истории 16 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Разумеется, он не был приведен в исполнение, однако в течение долгих лет по решению инквизиции в стране принимались самые суровые меры борьбы с протестантами.

16 февраля 1722 года Петр I издал устав «О наследии престола», согласно которому император мог сам назначать преемника.

В 1923-м экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона, а в 2005-м вступил в силу Киотский протокол, обязывающий развитые государства и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

Именины в этот день отмечают Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен и Тимофей.

16 февраля родились писатель Николай Лесков, Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, русская шахматистка, первая женщина - чемпион мира по шахматам Вера Менчик и глава КНДР до конца 2011 года Ким Чен Ир.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, этот день подходит для встреч с друзьями, свиданий и знакомств.