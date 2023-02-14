15 февраля завершился вывод советских войск из Афганистана

14.02.2023 | 14:43

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день в 1989 году в 10:00 по местному времени последний советский солдат пересек границу, разделявшую Советский Союз и Афганистан.

Многие пензенцы помнят теленовости 15 февраля более чем 30-летней давности - кадры, запечатлевшие бронетранспортеры на мосту через Амударью у узбекского города Термеза. Последним по мосту прошел командующий 40-й армией Борис Громов.

Переступив государственную границу, генерал сказал журналистам: «За моей спиной не осталось ни одного военнослужащего 40-й армии». Так закончилась Афганская война, которая началась 25 декабря 1979 года.

А в 2011-м была установлена памятная дата об этом событии.

Сегодня мы вспоминаем не только о более чем 15 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с той войны, обо всех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, но и о соотечественниках, принимавших участие свыше чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе, Югославии и в горячих точках республик бывшего СССР.

15 февраля во многих странах отмечается Международный день борьбы с раком у детей. Он впервые появился в календаре в 2001 году. Целью учредителей было привлечь внимание общественности к проблеме детской онкологии. Ежегодно в мире диагноз «рак» ставят примерно 300 000 пациентам, не достигшим 19 лет. Половина из них умирает.

Кроме того, сегодня Международный день операционной медсестры.

Православные 15 февраля отмечают Сретение Господне. Слово «сретение» означает «встреча». Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии - встрече в Иерусалимском храме младенца Иисуса с праведными старцами Симеоном и Анной.

В народе этот день считали днем первой встречи весны, а сретенские морозы - последними за зиму.

С именинами сегодня можно поздравить мужчин, носящих имя Василий.

В истории 15 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1820 году датский физик Ганс Кристиан Эрстед выявил магнитное действие электричества, в 1919-м открылся Большой драматический театр им. М. Горького (ныне БДТ имени Г. А. Товстоногова), в 1947-м в СССР были запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами, а в 2013-м над Челябинском прошел метеоритный дождь.

15 февраля появились на свет физик и астроном Галилео Галилей, король Франции Людовик XV, предприниматель и меценат Савва Морозов, итальянский скульптор русского происхождения Паоло Трубецкой, поэт Муса Джалиль, общественный деятель Елена Боннэр и актриса театра и кино Нонна Терентьева.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует провести день спокойно, не прикладывая больших усилий к решению задач, лучше их отложить.