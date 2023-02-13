14 февраля вспомним, что лучший подарок - книга

13.02.2023 | 15:19

Лучший подарок - это книга, считали в Советском Союзе. И не только потому, что страну называли самой читающей в мире, но и потому, что в 70-80-е годы приобрести хорошую книгу было весьма непросто.

Впрочем, существовал оригинальный способ получить право на внеочередную покупку чего-нибудь популярного, к примеру «Трех мушкетеров». Нужно было сдать 20 кг макулатуры, за это выдавался специальный талон, который отоваривали (да-да, было такое слово, сегодня ставшее анахронизмом!) в книжном магазине.

В наши дни книги перестали быть дефицитом. От изобилия на прилавках разбегаются глаза, к тому же можно и в электронном виде нужное издание заказать. Но вот цены, в отличие от ассортимента, не всегда радуют. Поэтому сегодня, 14 февраля, в Международный день книгодарения, у вас есть возможность порадовать знакомых любителей чтения. Не только знаток и ценитель, но и любой ребенок обрадуется яркой и интересной книжке!

14 февраля во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. В III веке в Римской империи христианский священник Валентин тайно венчал с возлюбленными легионеров, которым запрещено было жениться из-за недостатка солдат в армии. За это Валентина приговорили к казни.

За день до смерти священник написал любимой девушке прощальное послание с выражением нежных чувств. Оно дошло до адресата уже после казни. В честь этого поступка современные влюбленные, желающие поздравить друг друга и признаться в своем чувстве, дарят один другому особые открытки - валентинки.

В России День всех влюбленных приобрел популярность лишь в начале 2000-х. Люди относятся к нему по-разному: кто-то активно дарит открытки и конфеты и поздравляет друзей, кто-то подчеркнуто держится в стороне от происходящего, заявляя, что этот обычай навязан Западом.

Следует отметить, что в России летом отмечается День любви, семьи и верности. Он связан с легендарной историей жизни Петра и Февронии.

14 февраля известно и как неофициальный День компьютерщика: в этот день в 1946 году научному миру был продемонстрирован первый реально работавший электронный компьютер ENIAC I.

В истории 14 февраля знаменательно тем, что в этот день в 1918 году в России был введен григорианский календарь. Страна стала жить по новому стилю.

В народном календаре сегодня Трифон Мышегон, когда предки просили мышей не портить скирды с хлебом. В печи сжигали клок, взятый из скирды, а золу рассыпали по местам, где хранились сено и солома. При этом следовало сказать, обращаясь к грызунам, «не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена».

В этот же день кошек угощали лакомыми кусочками и просили помочь в борьбе с мышами.

Именины 14 февраля отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен и Тимофей.

В этот день родились российский композитор Александр Даргомыжский, писатель и литературный критик Всеволод Гаршин, ученый Сергей Капица, певица Анна Герман и советский писатель-фантаст Борис Штерн.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня очень удачный день для старта любого важного дела, лучше не упускать возможность. Если же все валится из рук из-за плохого настроения, хорошо будет заняться спортом. Физическая нагрузка поможет справиться со стрессом.