27 ноября - День матери в России

26.11.2022 | 14:07

Сегодня, 27 ноября, в последнее воскресенье месяца, в России празднуется День матери. Это прекрасный повод сказать самому дорогому на свете человеку - маме о том, как вы ее любите и как благодарны за все, что она для вас сделала.

Праздник с каждым годом становится все популярнее, к нему приурочивают различные акции и чествования. В этот день по всей стране поздравляют женщин, подаривших жизнь детям.

27 ноября в России празднуют День морской пехоты. Первая в стране команда морпехов была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». Моряки сражались в Бородинской битве и Крымской войне, громили фашистов, воевали во многих зарубежных странах.

Теперь войска морской пехоты входят в состав всех флотов России: Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, - а также Каспийской флотилии.

Также 27 ноября профессиональный праздник отмечают члены Российского общества оценщиков - специалисты, которые проводят оценку недвижимости, транспортных средств, оборудования и прочего имущества. Это люди, которые обладают деловой хваткой, высоким интеллектом и устойчивостью к стрессам.

В истории 27 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1730 году российский Сенат издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». 27 ноября 1922 года в СССР ввели в обращение советские червонцы. А в 1971 году поверхности Марса впервые достиг искусственный объект - спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2».

В этот день родились шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий, именем которого названа температурная шкала, русский композитор, автор романсов Александр Варламов, народная артистка РСФСР Галина Польских, американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств Брюс Ли, основатель корпорации Panasonic Коносукэ Мацусита, лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, народный артист России Владимир Машков.

Сегодня в народном календаре Филипповка. На Филиппа крестьяне выносили во двор еду для духов, оберегающих домашних животных. Считалось, что снег предвещает ненастье в мае, а если будет долго каркать ворон - нужно ждать оттепели. После этого дня начинался Рождественский (Филиппов) пост, поэтому этот день называли еще Заговеньем.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь рекомендует провести первую половину дня в покое, а вторую, напротив, посвятить активным действиям.