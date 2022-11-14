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15 ноября - Всероссийский день призывника

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«Ребята, в путь, в путь, в путь! Идем сдавать посуду, ее берут не всюду», - пел в одной из своих шуточных песен Владимир Высоцкий. Еще в советское время было принято сдавать в пункты приема стеклянные бутылки, картон и газеты.

Сегодня, 15 ноября, самый подходящий день, чтобы вспомнить об этом и разложить по специализированным контейнерам накопившуюся в доме стеклотару, макулатуру или пластиковые бутылки. Так вы отметите Всемирный день вторичной переработки.

Ресурсы на планете небезграничны, человечеству давно пора задуматься над тем, чтобы использовать более дешевое сырье и снизить загрязнение окружающей среды. Сдавая использованные вещи на переработку, вы внесете свою лепту в борьбу за чистоту Земли.

Сегодня в России отмечается Всероссийский день призывника. Как правило, на него устраиваются празднично-патриотические мероприятия для призывников и их родителей. В этом году в связи с объявлением частичной мобилизации призыв начался 1 ноября. Он продлится до 31 декабря. Планируется направить на службу 120 тысяч срочников 18-27 лет.

Призыв новобранцев в Вооруженные силы РФ объявляется два раза в год. Раньше юноши уходили служить на два года, но с 1 января 2008-го срок военной службы по призыву сократился до одного.

Также 15 ноября в России отмечается и День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. В этот день в 1988 году было организовано 6-е управление МВД СССР. Основные направления деятельности специалистов - борьба с терроризмом, коррупцией, наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, организованной преступностью, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений.

В 30-х годах прошлого века 15 ноября было отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1932 году в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии; год спустя, в 1933-м, в Москве началось регулярное движение троллейбусов, а еще годом позже, в 1934-м, в СССР показали первую звуковую телепередачу.

15 ноября родились русский актер Павел Мочалов, народная артистка СССР Александра Яблочкова, советский и российский инженер-оружейник Игорь Стечкин, советский футболист и хоккеист, футбольный тренер Михаил Якушин.

Именины сегодня отмечает Константин.

В народном календаре сегодня Акиндин и Пигасий. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». То есть в овинах сушили зерно, разжигая огонь, а все возможные работы переносили домой из-за короткого светового дня.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня время проявить храбрость, бесстрашие, принести добровольную жертву, отказаться от собственности. Пробуждаются чувства благородства и справедливости, стремление к порядку. Не стоит им мешать.

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