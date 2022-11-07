8 ноября - Международный день пианиста

07.11.2022 | 19:33

Если в детстве вы ходили в музыкальную школу по классу фортепиано, вспомните, как в начале пути непослушными пальцами разучивали гаммы и как усложнялись с каждым годом произведения, которые вы разучивали. 8 ноября во всем мире отмечается неформальный праздник - День пианиста. К нему имеют отношение не только музыканты, виртуозно владеющие черно-белой клавиатурой, но и поклонники фортепианной музыки, студенты-музыканты, преподаватели и даже мастера, создающие инструмент. Так что если вы можете сыграть хотя бы «собачий вальс», празднуйте!

8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение - «всепроникающие лучи». В честь этого события дата избрана сразу для двух профессиональных праздников - Международного дня радиологии и Дня рентгенолога. Они не имеют официального статуса, но профессиональное сообщество отмечает их с 2012 года.

Также сегодня большой праздник для поклонников КВН. С 2001 года 8 ноября в России и некоторых странах СНГ отмечают этот праздник. Он неофициальный, но это не мешает как кавээнщикам, так и зрителям посвятить время своей любимой игре вне зависимости от их возраста и настоящей профессии.

8 ноября в России отмечают День Сибири. Праздник уходит корнями в конец XIX века. В 1881 году император Александр III обратился к жителям этого края с посланием и пожелал им процветания. До Гражданской войны во многих сибирских городах по этому случаю устраивались ярмарки, народные гулянья, после традиция была забыта, а теперь возрождается.

Также сегодня отличный повод отдохнуть от современных технологий: 8 ноября установили Всемирный день без Wi-Fi. Инициаторы даты хотели указать людям на то, что влияние радиоканалов и радиоволн на организм человека пока недостаточно изучено, риск негативного воздействия технологии, без которой сложно представить жизнь, остается.

8 ноября произошло несколько знаменательных событий. В 1943-м в СССР был учрежден военный орден «Победа» и орден Славы трех степеней, в 1961-м вышел в эфир первый выпуск игры Клуба веселых и находчивых - КВН, а в 1975-м капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата.

В народном календаре 8 ноября - Дмитриев день, когда было принято справлять поминки по усопшим, как и накануне.

Именины сегодня празднуют Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк и Феофил.

8 ноября появились на свет многие творческие люди: писатели Брэм Стокер (автор «Дракулы») и Маргарет Митчелл (ее перу принадлежат «Унесенные ветром»), артисты Вера Комиссаржевская, Ален Делон и Олег Меньшиков, а также футболист и тренер Гус Хиддинк.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет этот день счастливым. Если душа не лежит к активности, а психика перегружена, то рекомендуется заняться спортом, обеспечить себе хорошую физическую нагрузку. Это поможет справиться с плохим настроением и стрессом.