5 ноября - Всемирный день мужчин

04.11.2022 | 14:56

Сегодня, 5 ноября, отмечается Всемирный день мужчин. Этот праздник появился в календаре в 2000 году по инициативе единственного Президента СССР Михаила Горбачева. Его идею поддержали многие международные организации, в том числе ООН. Праздник приходится на первую субботу ноября.

В качестве подарков в этот день представители сильного пола ждут, конечно, женского внимания.

В России Всемирный день мужчин не получил особого распространения, более традиционным и значительным считается День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Тем не менее лишний раз проявить заботу о муже, отце, сыне, брате никогда не помешает.

Также сегодня День военного разведчика.

Упоминания о разведывательной деятельности появляются в начале XIX века, когда при Военном министерстве была создана Секретная экспедиция. В ее подразделениях велась не только разведка на территории противника (поиск и сбор сведений, составляющих военную тайну и представляющих ценность для России), но и контрразведка (выявление разведчиков врага и дезинформация противника).

5 ноября 1918 года вышел приказ, которым был утвержден штат ведомства. С этого момента ведет свою историю Главное разведывательное управление - ГРУ.

А еще сегодня отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Дата его связана с историей о японском крестьянине, который 5 ноября 1854 поджег свой урожай, чтобы предупредить жителей деревни о грозящем им цунами. Слово «цунами» составлено из двух: «цу» (гавань, порт) и «нами» (волна).

В истории 5 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день (23 октября по старому стилю) в 1917 году нелегально вернувшийся из Финляндии Владимир Ленин неожиданно появился в Петрограде на конспиративном заседании ЦК РСДРП(б) и настоял на практической подготовке к вооруженному восстанию для передачи власти Советам, в которых в то время преобладали большевики.

Кроме того, на 5 ноября в 2022 году выпала Димитриевская родительская суббота. Она приходится на ближайшую субботу перед днем памяти Дмитрия Солунского, который отмечается Русской православной церковью 8 ноября. В Димитриевскую родительскую субботу совершается поминовение всех усопших.

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий, в 1940-м Франклин Делано Рузвельт одержал победу в президентской гонке, а в 1957-м в Болгарии открыли знаменитый памятник советским воинам-освободителям «Алеша».

В народном календаре сегодня день Якова. На Якова крестьяне «закармливали» землю: раскидывали по полю куски пирога, оставшегося от вчерашнего праздника Казанской иконы Божией Матери. На них слетались птицы, которые, по поверью, своим чириканьем могли упросить землю дать на следующий год хороший урожай.

Именинники 5 ноября - Александр, Афанасий, Владимир, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр и Яков.

В этот день родились художник Кузьма Петров-Водкин, актриса Вивьен Ли, режиссер Кира Муратова, певец и композитор Джо Дассен и рок-музыкант Брайан Адамс.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь называет этот день одним из самых удачных во всем лунном месяце, так что смело отправляйтесь навстречу новому.