23 октября - Международный день тещи

22.10.2022 | 14:21

Сегодня, 23 октября, в четвертое воскресенье месяца, отмечается необычный праздник - Международный день тещи.

Сколько бы анекдотов и частушек ни ходило про отношения тещи с зятем, как бы ни утверждали иные мужчины, что самый счастливый человек на земле - Адам, у которого никогда не было тещи, помните: дружба с матерью жены - залог вашего семейного благополучия!

Так что сегодня у женатых мужчин есть прекрасный повод, чтобы наладить отношения с родительницей своей второй половинки. А уж если глава семьи у «второй мамы» любимый зять, то сам бог велит пожелать ей здоровья и благополучия.

23 октября - экопраздник Международный день снежного барса. Начало ему положил Всемирный форум по сохранению снежного барса, состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке. В этот день в научных и образовательных учреждениях проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвященных жизни снежного барса, которого называют иначе ирбисом.

23 октября не забудьте поздравить рекламистов, ведь сегодня в России отмечается день работников рекламы. Это неофициальный профессиональный праздник всех тех, кто так или иначе связан с рекламным бизнесом: маркетологов, пиарщиков, креативщиков, создателей рекламы и даже ее заказчиков. К рекламе можно относиться по-разному, но, согласно статистике, почти половина россиян совершает покупки под ее влиянием.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1814 году хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию. В 1937-м начался героический дрейф ледокольно-транспортного судна «Георгий Седов» в Арктике, а в 2000-м китайские археологи обнаружили музей древних музыкальных инструментов, созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. Несмотря на почтенный возраст, почти все 150 найденных экспонатов были в хорошем состоянии.

23 октября родились автор «Приключений Чиполлино» Джанни Родари, русский и индийский философ, художник, культуролог Святослав Рерих, советский композитор, автор песен Юрий Саульский, российская балерина Ульяна Лопаткина и трехкратный чемпион мира бразильский футболист Пеле.

В народном календаре 23 октября - Евлампий Зимоуказатель. Наши предки в этот день расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в светцы - особые устройства. При их огоньке крестьяне выполняли домашние дела: готовили еду, занимались рукоделием, чинили инструменты, мастерили. Лучина быстро сгорала, поэтому взрослые поручали детям следить за ней и менять на другую.

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий и Иннокентий.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь обещает, что день подарит заряд бодрости на длительное время, и рекомендует жить в движении, действии и приподнятом настроении.