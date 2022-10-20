21 октября будем контролировать свое поведение

20.10.2022 | 20:04

Сегодня в России нет официальных праздников. Но В истории 21 октября известно знаменательными событиями. В этот день в 1520 году португальский мореплаватель и исследователь Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии его именем. В 1879-м американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью. В 1994-м в России была учреждена ежегодная премия ТЭФИ, а в 1997-м - литературная премия Александра Солженицына.

В народном календаре 21 октября - Трифон и Пелагея. В этот день наши предки опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Подо льдом температура воды не опускается ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду делали прорубь и доставали бочки. А хозяйки в этот день доставали из сундуков тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.

21 октября родились шведский химик, инженер, изобретатель динамита Альфред Нобель, писатель и драматург Евгений Шварц, американский джазовый трубач Диззи Гиллеспи, писательница-фантаст Урсула Ле Гуин, а также советский, нидерландский и британский физик Андрей Гейм, ставший лауреатом как Нобелевской премии, так и Шнобелевской.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия и Татьяна.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня есть опасность поддаться соблазнам в самых различных сферах и попасть под чужое влияние, поэтому контролируйте свое поведение.