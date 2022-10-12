13 октября - Всемирный день зрения

12.10.2022 | 14:44

Четверг, 13 октября, отмечен в календаре как Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Ежегодно ООН определяет тематику этого дня. Так, в разные годы его темами были: «Уменьшение опасности для устойчивого развития горных районов», «Усвоение опыта борьбы с нынешними бедствиями для борьбы с будущими опасностями», «Деятельность по уменьшению опасности бедствий начинается со школы», «Безопасность больниц при стихийных бедствиях: снижение риска, защита больниц, спасение жизней», «Инвалиды - это самый большой неиспользованный резерв для тех, кто отвечает за подготовку к бедствиям во всем мире», «Стойкость во имя жизни».

Также 13 октября, во второй четверг второго осеннего месяца, отмечается Всемирный день зрения. Целью его проведения является привлечение внимания к проблемам слепоты и нарушений зрения.

Кстати, по данным ВОЗ, в настоящее время около 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения.

В этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году был заложен первый камень в основание резиденции американских президентов - Белого дома, в 1827-м в России основали гидрографическую службу военного флота, а в 1883-м - Всероссийское театральное общество.

В народном календаре 13 октября - Михаил Соломенный. На Руси молодые женщины в этот день сжигали свои соломенные постели, чтобы защититься от недоброго глаза. Впрочем, бабушки сжигали только лапти, чтобы «зиме ходу дать».

Если на Михаила выпадал первый снег, то зиму наши предки ждали не скоро.

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен.

13 октября родились русский сатирик, поэт Саша Черный, «железная леди» Маргарет Тэтчер, режиссер, народный артист СССР Марк Захаров, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров и британский боксер Дэвид Дэрон Хэй.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю день подходит для отдыха и развлечений. Кроме того, сегодня удачное время для стрижки.