11 октября - Международный день девочек

10.10.2022 | 15:02

Сегодня, 11 октября, по решению ООН отмечается Международный день девочек. Его цель - привлечь внимание общественности к решению проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире.

Речь идет о получении образования, возможности избежать раннего брака, предоставлении информации и услуг, связанных с половой зрелостью и репродуктивным здоровьем.

Кроме того, 11 октября празднуется Всемирный день борьбы с ожирением. В этот день традиционно проводятся различные лекции на темы здорового образа жизни и рационального питания, а также бесплатные спортивные акции.

А еще сегодня Всемирный день против боли. Его цель - привлечение внимания широкой общественности к потребности обеспечить людям доступ к обезболивающим средствам и лекарствам.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1552 году войско Ивана Грозного взяло Казань, после чего Казанское ханство присоединилось к России. В 1783-м в Петербурге была основана Российская академия - центр по изучению русского языка и словесности. В 1931-м власти СССР приняли решение о полной ликвидации частной торговли.

А в 1994 году произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару («черный вторник»): за один день на Московской международной валютной бирже курс вырос с 3 081 до 3 926 рублей за доллар.

В народном календаре 11 октября, известное как Харитонов день, считалось у крестьян недобрым. На Харитона они старались не только не ходить в гости, но и вообще не покидать пределов дома (даже во двор), чтобы злые люди не навели порчу. И сор за порог в этот день ни в коем случае не выметали.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Ил(л)арион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор.

11 октября родились русский писатель Борис Пильняк, японский гимнаст Савао Като, ставший восьмикратным олимпийским чемпионом, и российский актер театра и кино, телеведущий Игорь Верник.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня удачный день. Однако новых дел начинать не следует, лучше посвятить время отдыху.