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25 сентября - День фармацевта

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25 сентября отмечается Международный день глухих, учрежденный в 1958 году.

В этот день принято напоминать о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. По статистике, нарушения слуха имеются у каждого девятого человека в мире. Его лишаются в результате травмы, болезни или врожденных пороков.

Также сегодня отмечается Всемирный день фармацевта. Эти люди продают лекарства в аптеках, занимаются изготовлением препаратов и их исследованием, а еще следят за условиями хранения медикаментов.

25 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылся Павловский госпиталь - первая публичная больница в России. В 1918-м осуществлено первое переливание крови от человека к человеку, операцию провел английский врач Джеймс Бланделл. В 1945-м в СССР был совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы, а в 2002-м в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

В народном календаре - Артамон Змеевик: считалось, что змеи ползут из полей в леса, готовясь уйти в норы на зимовку. Этот день был важным для охотников, которые полагали, что если сегодня убьют хотя бы зайца, то их ждет удача во всех делах.

25 сентября родились писатели Иван Лажечников и Уильям Фолкнер, герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский, композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Бондарчук, актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и Кэтрин Зета-Джонс, а также актер Майкл Дуглас.

Именины отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует посвятить сегодняшний день исключительно отдыху. Занятие каким-либо серьезным делом с большой вероятностью может закончиться неудачей.

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