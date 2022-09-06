7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба

06.09.2022 | 14:32

Сегодня, 7 сентября, отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки - взамен детям предлагают настольные игры, конструкторы или куклы. Взрослых сегодня призывают еще раз задуматься о том, как на психику ребенка влияет тот или иной предмет, предложенный для забавы.

Также 7 сентября по инициативе ООН установлен Международный день чистого воздуха для голубого неба. Впервые его отметили в 2020 году. Так ученые пытаются привлечь внимание человечества к проблемам загрязнения воздуха и напомнить, что он основа жизни, а ухудшение его состояния приводит к многочисленным проблемам со здоровьем.

День 7 сентября известен несколькими знаменательными событиями. В 1812 году на Бородинском поле, в 125 км западнее Москвы, состоялось крупнейшее сражение Отечественной войны, в 1813-м в американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм» в качестве персонифицированного образа Соединенных Штатов Америки. В 1923-м была создана Международная организация уголовной полиции (Interpol), а в 1928-м в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.

В народном календаре сегодня Тит Листопадник. Считалось, что с началом осеннего листопада пора отправляться по грибы, но наши предки не забывали и про зерно, приговаривая: «Грибы грибами, а молотьба - за плечами».

Именины 7 сентября отмечают Иван, Владимир и Моисей.

В этот день родились писатель Александр Куприн, поэт Эдуард Асадов, советская певица Изабелла Юрьева.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю день хорош для подведения промежуточных итогов, построения ближайших и долгосрочных планов на будущее, общения с друзьями в непринужденной обстановке.