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4 сентября - День нефтяника

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Сегодня, 4 сентября, в первое воскресенье месяца, в России отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В народе его называют кратко Днем нефтяника.

Это профессиональный праздник представителей разнообразных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников и технологов. От развития нефтяной, газовой и топливной промышленности зависят все отрасли народного хозяйства и уровень жизни граждан.

Также 4 сентября свой профессиональный праздник отмечают специалисты по ядерному обеспечению. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне было осуществлено первое ядерное испытание в СССР, положившее конец атомной монополии США. С тех пор было проведено 715 испытаний, последнее из которых состоялось 24 октября 1990 года на Новой Земле.

В этот день принято награждать ветеранов подразделений особого риска и отдавать дань памяти погибшим.

4 сентября отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1700 году Петр I своим указом учредил Приказ рудокопных дел, в 1781-м был основан Лос-Анджелес, в 1888 был зарегистрирован торговый знак Kodak, в 1975-м вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?», а в 1987-м в Москве завершился суд над Матиасом Рустом, который посадил свой самолет на Красной площади.

В этот день родились народные артисты РСФСР певец Эдуард Хиль и актриса Нина Ургант, народный художник РСФСР Евгений Лансере, народный артист СССР Валентин Плучек.

4 сентября в народном календаре - Агафон Огуменник. По поверью, в этот день леший приходит на поле, чтобы перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Стараясь уберечь добро, хозяева выходили караулить свои припасы. А чтобы обмануть лешего, мужики надевали тулуп наизнанку, голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу, которой очерчивали вокруг гумна круг, за который леший не сможет ступить.

Именинны сегодня празднуют Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор и Феликс.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует настроиться на активность и действовать без промедления.

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Источник — фото pixabay.com
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