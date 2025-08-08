9 августа - День физкультурника

08.08.2025 | 15:04

Ежегодно во вторую субботу последнего летнего месяца - в 2025-м она выпала на 9 августа - в России отмечается День физкультурника. Это профессиональный праздник всех тренеров, спортсменов и просто любителей физкультуры.

В Пензенской области мероприятия по этому поводу проходят 2 дня. 8 августа состоялась торжественная часть - презентация посвященной истории пензенского спорта книги и чествование работников отрасли.

9 августа организуют спортивные мероприятия: на Олимпийской аллее - фестиваль ГТО для сотрудников органов государственной власти, в Комсомольском парке - соревнования по баскетболу для всех желающих и др.

Также 9 августа в России отмечаются дни воинской славы - День окончания Ленинградской битвы и День победы в Гангутском сражении.

Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944-го. Последнюю дату признали Днем воинской славы России, чтобы подчеркнуть военно-стратегическое значение битвы и увековечить подвиг защитников Ленинграда.

Битва у мыса Гангут (Финляндия) произошла 7 августа (27 июля по старому стилю) 1714 года и стала одним из главных сражений в ходе Северной войны. Русский флот под командованием Петра I одержал победу над шведами. Враг потерял 10 кораблей и 361 человека, у россиян были убиты 127 военных. Эта победа имела большое военно-политическое значение: прежде шведский флот не знал поражений.

9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Этот праздник появился в Америке и быстро распространился по земному шару.

Книжные магазины и библиотеки 9 августа часто устраивают выставки и распродажи. Чтобы принять участие в празднике, посещать их не обязательно: можно просто почитать интересную книгу или ознакомить детей с творчеством любимого автора.

Кроме того, сегодня День памяти жертв атомного удара в Нагасаки, нанесенного по японскому городу в 11:02 9 августа 1945 года. От бомбардировки пострадали, по разным подсчетам, от 60 000 до 80 000 человек. В этот день в 11:02 после удара колокола жители Нагасаки склоняют голову в минуте молчания.

9 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1173 году на Кафедральной площади Пизы был заложен первый камень колокольни собора Санта-Мария Маджоре. В 1705-м астраханская молодежь под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о запрете 7 лет выдавать девушек за местных парней одновременно сыграла сотню свадеб. В 1942-м на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби», а в 1996-м кремлевские куранты впервые сыграли боем государственный гимн России.

9 августа родились русский поэт-сатирик Василий Курочкин, финская писательница («мама» муми-троллей) и художница Туве Янссон, народный артист СССР Юрий Гуляев и американская певица, актриса Уитни Хьюстон.

В народном календаре главный сегодня Пантелеймон Целитель, которому молились об излечении от болезней. В этот день знахари, собирая травы, совершали особые заговоры.

Пантелеймона также называли Кочанным, так как в это время начинали свиваться кочаны капусты. Хозяйки пекли пирожки, которыми угощали детей, нищих и странников.

Именины сегодня отмечают Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеймон, Платон и Савва.

Сегодня полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня лучше не заниматься делами и отдать предпочтение пассивному отдыху. Считается, что день благоприятен для бракосочетания.