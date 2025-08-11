12 августа - День Военно-воздушных сил

11.08.2025 | 12:38

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. В первый раз его праздновали в 2000 году. Генеральный секретарь ООН обратился к мировому сообществу с призывом признать взаимозависимость поколений и вместе решать проблемы людей разных возрастов.

По подсчетам специалистов, в 2020 году на планете жителей в возрасте от 15 до 24 лет было около 1,21 миллиарда. В России День молодежи отмечается 27 июня.

Также сегодня в России еще один праздник - День Военно-воздушных сил. Его чтут и пилоты воздушного флота, и работники авиационной инфраструктуры. Он учрежден в знак признания заслуг специалистов в обеспечении обороны и безопасности.

12 августа 1912 года впервые ввели в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба, и именно эта дата считается днем рождения отечественной военной авиации.

12 августа можно смело назвать днем изобретений и открытий. В 1851 году американец Исаак Зингер запатентовал новую конструкцию швейной машины, в 1865-м во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук врача, в 1908-м начались продажи новой модели автомобиля «Форд», а в 1981-м компания IBM представила первый персональный компьютер.

В народном календаре 12 августа - Силуан и Сила. Существовало поверье, что в этот день «обмирают», опившись молоком, ведьмы. «Обмершей» ведьме нужно было прижечь пятки соломой, чтобы вся нечистая сила ушла в землю.

Предки говорили: на Силу и Силуана рожь бывает пьяна - то есть клонится к земле, полная налитого зерна. С этого дня можно было начинать сеять озимую рожь.

12 августа родились мореплаватель и полярный исследователь Витус Беринг, писательница и философ Елена Блаватская, народный артист СССР Александр Столпер.

Именинники сегодня Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

Убывающая луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, энергетика дня может поспособствовать разного рода конфликтам как в личной жизни, так и в деловой сфере, поэтому стоит минимизировать общение и постараться сдерживать агрессию. За новые проекты сегодня лучше не браться.