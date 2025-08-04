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5 августа - Международный день светофора

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5 августа отмечается Международный день светофора. Праздник был учрежден в честь установки первого предшественника светофоров 5 августа 1914 года в Кливленде (США).

Прототип автоматического регулировщика дорожного движения оперировал красным и зеленым фонарями. Когда они переключались, раздавался звуковой сигнал. Трехцветные устройства впервые установили в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.

В России первый светофор появился лишь в январе 1930-го в Ленинграде. Второй установили в Москве, третий - в Ростове-на-Дону.

В Пензе есть памятник световому сигнальному прибору. Он находится на улице Суворова, неподалеку от Привокзальной площади.

5 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1772 году состоялся первый раздел Польши, в 1967-м вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd под названием The Piper at the Gates of Dawn. За год до того, 5 августа 1966 года, The Beatles выпустили альбом Revolver.

В 1975-м в СССР началась эксплуатация железнодорожной магистрали Тюмень - Сургут, а в 1996-м в России установили официальные символы президентской власти: штандарт (специально изготовленный российский флаг с изображением герба страны, обрамленный золотой бахромой), специальный экземпляр Конституции РФ и знак Президента РФ.

В народном календаре сегодня Трофим Бессонник. В это время шел разгар страды, так что отлеживаться на печи было некогда. «Долго спать - добра не видать», - говорили в народе.

Именины отмечают Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим и Федор.

5 августа родились русский художник Илья Репин, французский писатель Ги де Мопассан, русская актриса немого кино Вера Холодная, советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач и авиаконструктор Артем Микоян.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю сегодня спокойный, тихий день, который уместно посвятить интеллектуальному труду. Если сконцентрироваться на рабочих вопросах или творческом задании, результат впоследствии только порадует.

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