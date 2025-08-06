7 августа - Международный день холостяка

06.08.2025 | 15:48

7 августа в России профессиональный праздник отмечают сотрудники службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ. Она стала преемником Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), действовавшего до 7 августа 2004 года.

Сейчас эта служба ФСО России обеспечивает работу каналов связи, которыми пользуются президент, члены правительства, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Ее специалисты обеспечивают защиту сведений, представляющих государственную тайну.

Сегодня также Международный день холостяка - неформальный праздник, посвященный неженатым мужчинам и незамужним женщинам. Имеется у него и другое, более грустное название - День одиноких сердец.

Хотя в обществе принято сочувствовать холостякам и помогать им с устройством личной жизни, исследования показывают, что современные мужчины и женщины все реже стремятся связать себя узами брака. Семейной жизни они предпочитают учебу, карьеру или просто свободу.

Православные сегодня отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

7 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1714-м русский флот одержал первую крупную победу над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны, в 1803-м началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева» под командованием капитан-лейтенантов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, в 1870-м Федор Тютчев написал знаменитое стихотворение «Я встретил вас...», а в 1987-м американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию: она преодолела 4 160 метров Берингова пролива от американского острова Малый Диомид в штате Аляска до советского острова Большой Диомид.

В этот день родились танцовщица и шпионка голландского происхождения Маргарета Гертруда Зелле (Мата Хари), русский поэт и прозаик Константин Случевский, архитектор, живописец и сценограф Федор Шехтель.

В народном календаре сегодня Анна Летняя. Несмотря на прозвище, она считалась зимоуказательницей - по этому дню судили о том, какой окажется зима. На Руси подмечали: какова погода до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Также верили, что тепло на Анну предвещает холодную зиму, а дождь - снежную.

Именины 7 августа отмечают Александр, Анна, Ираида, Макар и Николай.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня неплохой день для работы, но серьезных успехов ждать не стоит. Также это благоприятное время для стрижки.