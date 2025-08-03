4 августа - День одиноких работающих женщин

03.08.2025 | 15:36

4 августа неофициально отмечается день одиноких работающих женщин. В современном мире представительницы слабого пола способны доказать, что вовсе они не слабые и могут строить карьеру наравне с мужчинами, а то и достигать большего успеха.

Праздник был учрежден в 2006 году, чтобы обратить внимание мира на право каждой женщины самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

Сегодня также отмечается день рождения шампанского. Игристый напиток был изобретен в 1668 году монахом Пьером Периньоном, который служил экономом в аббатстве Овиллер в провинции Шампань. Он следил за продуктовыми запасами, занимался инвентаризацией погребов, а на досуге экспериментировал с винами и настойками.

Впервые монахи попробовали шипучий напиток от брата Пьера 4 августа 1668 года. Так появилось знаменитое игристое вино, а фамилия скромного эконома стала торговой маркой шампанского премиум-класса.

В этот день в истории произошло еще несколько знаменательных событий: в 1662 году в Москве начался Медный бунт - массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег, в 1774-м Михаил Кутузов в бою с турками получил тяжелое ранение и потерял глаз, в 1777 году в Лондоне был открыт первый в мире цирк, а в 1914-м в этот день началась Первая мировая война.

4 августа родились английский поэт и драматург Перси Биши Шелли, джазовый музыкант Луи Армстронг, писатель Кнут Гамсун.

В народном календаре сегодня Мария Ягодница. В этот день было принято отправляться в лес за ягодой, прежде всего за черникой. А вот в поле работать не рекомендовалось: считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии. В то же время гроза предвещала богатый урожай луговых трав на сено. Кроме того, полагали, что утренняя роса в этот день придает женскому лицу чистоту и белизну.

Именины сегодня отмечают Алексей, Корнилий, Мария и Михаил.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, в этот день не стоит начинать важные дела. Их лучше отложить на потом, а время провести в спокойной обстановке.