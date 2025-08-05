Не забудь!

6 августа - День железнодорожных войск России

Печать
Telegram

Сегодня, 6 августа, в России отмечают профессиональный праздник военнослужащие, рабочие и гражданские служащие железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России). Он установлен в честь образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Соответствующий указ императора Николая I вышел 6 августа 1851 года.

Первым военным железнодорожникам было предписано охранять транспортные узлы, мосты и станции. А сегодня железнодорожные войска Вооруженных сил РФ - это специальные подразделения, которые отвечают за железные дороги, используемые для воинских перевозок. Кроме того, они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф.

6 августа также считается Днем Хиросимы, или Всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия. В 1945 году в этот день американцы осуществили атомную бомбардировку японского города. В результате были убиты и пропали без вести около 150 тысяч человек. До сих пор последствия взрыва продолжают сказываться на людях.

9 августа атомная бомба с плутониевым зарядом еще большей мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки.

В Хиросиме проходит минута молчания в память о сотнях тысяч жертв страшных событий, а японские дети делают из бумаги журавликов в знак надежды на будущее без атомного оружия. К мемориалу в центре города несут цветы и венки.

6 августа в память о трагедии организация «Врачи мира - за предотвращение ядерной угрозы» предложила отмечать Международный день «Врачи мира - за мир».

В историю этот день вошел еще несколькими знаменательными событиями. 6 августа 1806 года официально прекратила свое существование Священная Римская империя, в 1889-м прошел последний бой боксеров без перчаток, в 1961-м советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос, а в 1991-м появился первый интернет-сервер.

6 августа родились британский ученый и первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг и русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед Аполлинарий Васнецов.

В народном календаре сегодня Борис и Глеб. В этот день крестьяне не выходили на полевые работы, опасаясь гроз и возможных пожаров от ударов молний.

Именины 6 августа отмечают Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Ил(л)арион, Кристина, Николай и Роман.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, лучше не проявлять излишнюю активность, день больше подходит для построения планов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте