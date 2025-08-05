6 августа - День железнодорожных войск России

05.08.2025 | 17:08

Сегодня, 6 августа, в России отмечают профессиональный праздник военнослужащие, рабочие и гражданские служащие железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации (ЖДВ ВС России). Он установлен в честь образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Соответствующий указ императора Николая I вышел 6 августа 1851 года.

Первым военным железнодорожникам было предписано охранять транспортные узлы, мосты и станции. А сегодня железнодорожные войска Вооруженных сил РФ - это специальные подразделения, которые отвечают за железные дороги, используемые для воинских перевозок. Кроме того, они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф.

6 августа также считается Днем Хиросимы, или Всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия. В 1945 году в этот день американцы осуществили атомную бомбардировку японского города. В результате были убиты и пропали без вести около 150 тысяч человек. До сих пор последствия взрыва продолжают сказываться на людях.

9 августа атомная бомба с плутониевым зарядом еще большей мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки.

В Хиросиме проходит минута молчания в память о сотнях тысяч жертв страшных событий, а японские дети делают из бумаги журавликов в знак надежды на будущее без атомного оружия. К мемориалу в центре города несут цветы и венки.

6 августа в память о трагедии организация «Врачи мира - за предотвращение ядерной угрозы» предложила отмечать Международный день «Врачи мира - за мир».

В историю этот день вошел еще несколькими знаменательными событиями. 6 августа 1806 года официально прекратила свое существование Священная Римская империя, в 1889-м прошел последний бой боксеров без перчаток, в 1961-м советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос, а в 1991-м появился первый интернет-сервер.

6 августа родились британский ученый и первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг и русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед Аполлинарий Васнецов.

В народном календаре сегодня Борис и Глеб. В этот день крестьяне не выходили на полевые работы, опасаясь гроз и возможных пожаров от ударов молний.

Именины 6 августа отмечают Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Ил(л)арион, Кристина, Николай и Роман.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, лучше не проявлять излишнюю активность, день больше подходит для построения планов.