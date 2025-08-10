Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|01:56
Не забудь!

11 августа - праздник белого гриба

Сегодня, 11 августа, отмечается необычный праздник - День белого гриба, самого желанного трофея для всех любителей тихой охоты.

Считается, что праздник ведет свою историю с 1997 года, когда было решено учредить такой день, чтобы не только почтить «царя грибов», но и отметить богатство и уникальность российского грибного царства.

У православных россиян сегодня рождество святителя Николая Чудотворца.

В истории 11 августа известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1337 году преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой, в 1959-м в Москве открылся аэропорт Шереметьево, а в 1973-м в СССР начался показ телефильма «Семнадцать мгновений весны».

В этот день родился русский писатель Владимир Одоевский.

В народном календаре - Калинник. Первоначальное название связано с именем святого мученика - проповедника Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках. Поскольку это имя очень похоже на название распространенной на Руси ягоды, то Калинник стал еще и праздником калины. Из нее варили кисели и компоты, толкли ее с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре, и, конечно, пекли пироги, которые тоже назывались калинниками.

Именины 11 августа празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман и Серафима.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю день не особо благоприятен для активных людей, его следует провести в спокойной обстановке.

